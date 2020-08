UOL Esporte explique que la défaite en finale en C1 pourrait chambouler l’avenir de Neymar

Hier, le PSG a perdu la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich (1-0). Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que la presse reparle de l’avenir de Neymar et d’un possible départ du numéro 10 parisien. En ce lundi, il s’agit d’UOL Esporte. Le média brésilien explique ainsi que la finale perdue pourrait affecter l’avenir de Neymar. Le média explique que les relations entre Leonardo et son joueur sont professionnelles, rien de plus. UOL Esporte indique également que deux réunions se sont tenues à Lisbonne entre “Neymar Sr, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et l’homme d’affaires Kia Joorabchian” pour évoquer l’avenir de Neymar. Le PSG souhaite absolument prolonger le contrat de son numéro 10 mais que les envies d’ailleurs de ce dernier ne se sont pas totalement évanouies. Une chose est sûre, on n’est pas près d’en avoir terminé avec les rumeurs sur l’avenir de l’international brésilien (28 ans).