Upamecano : “Le PSG est le plus grand club français, on le sait”

Depuis hier soir, le PSG connait donc son adversaire pour sa demi-finale de Ligue des Champions qui se jouera ce mardi 18 août à Lisbonne : ce sera donc le RB Leipzig. Les Allemands sont parvenus à se défaire des rugueux colchoneros de l’Atlético de Madrid sur le score de 2-1. Au sortir de cette qualification méritée dans l’ensemble, Dayo Upamecano, le central français du RB qui a livré une prestation XXL, a été invité à évoquer son futur adversaire au micro de RMC. L’espoir tricolore a sobrement déclaré qu’il s’attendait à un match relevé face aux Rouge et Bleu :”C’est le plus grand club français, on le sait. Ils ont de bons joueurs offensifs et défensifs. On s’attend à un grand match. Neymar ? On sait que c’est un très bon joueur, très technique. On s’attend à un gros gros match et on va tout donner.”