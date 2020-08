UWCL : J-1 avant la demi-finale entre le PSG et Lyon

Les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League débutent ce mardi (20 heures) avec une opposition entre le FC Barcelone et Wolfsburg. Demain (20h/beIN 1 et Canal Plus), le PSG retrouvera Lyon. Vainqueur des éditions 2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, et 2018/19, l’Olympique Lyonnais est favori. Mais le champion d’Europe en titre devrait être privé d’Amandine Henry (mollet). L’internationale française devrait être remplacée par la recrue Sarah Bjork Gunnarsdottir. L’entraîneur de l’OL, Jean-Luc Vasseur, devrait confirmer ou infirmer la tendance en conférence de presse à 15 heures. Une heure plus tard, on pourra écouter le coach du PSG, Olivier Echouafni, et comme joueuse, la latérale canadienne Ashley Lawrence. On saura peut-être si le technicien entend conserver le même onze de départ que face à Arsenal (2-1), alors que certaines joueuses ont déçu. Il se pourrait qu’Echouafni densifie son entre-jeu contre l’OL.

L’équipe possible de l’OL : Bouhaddi – Bronze, Buchanan, Renard (c), Majri – Gunnarsdottir, Kumagai – Cascarino, Marozsan, Le Sommer – Parris.

L’équipe potentielle du PSG : Endler – Lawrence, Paredes (c), Dudek, Morroni – Däbritz, Formiga, Geyoro – Diani, Katoto, Nadim.