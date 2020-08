Valdo : “On a vu qu’il y avait de l’amour entre les joueurs”

Il y a 50 ans le PSG naissait, il y a 25 ans il atteignait la demi-finale de la C1, en cette année 2020 le club retrouve le dernier carré continental et aspire à plus. En 1995, les Weah, Ginola, Raí, Ricardo ou Valdo étaient donc tombés face à Milan. Ce dernier a rendu visite hier, à Lisbonne, à la génération 2020 du PSG en quête de trophée européen. Les Brésiliens Neymar, Marquinhos, Leonardo ont pu converser avec leur illustre compatriote de 56 ans qui a évolué de 1991 à 1995 au PSG (147 matches). Signalons, c’est dans l’air du temps, que Valdo avait été testé préalablement négatif au Covid. Il a ensuite parlé du quart de finale contre Bergame au micro de la PSG TV.

“Je suis très content de faire partie de cette famille du PSG. La victoire était méritée contre l’Atalanta. On a vu qu’il y avait de l’amour entre les joueurs en plus du talent. Et de l’amour avec le coach. Sans cela, on ne revient pas à la 90e minute et on ne fait pas la différence derrière à la 93e, a expliqué Valdo. Comment je l’ai vécu ? Comme un supporter parisien. Mais je suis calme quand je regarde du football. Lorsque nous avons pris le but, des amis m’ont appelé pour me chambrer et m’ont dit: “C’est fini”. J’ai dit: “Ne vous inquiétez pas. On va marquer au bon moment. Paris se qualifiera”. Et ça c’est passé comme ça.”