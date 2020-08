Valdo : “Si Thiago Silva pouvait soulever le trophée, il le mérite tellement”

C’est à Lisbonne, à domicile, que Valdo (56 ans), Brésilien installé dans la capitale portugaise, suit les aventures du PSG dans le cadre de l’original Final 8. Et il aimerait tellement voir Thiago Silva soulever la coupe de la Champions League pour son dernier match avec le PSG… “Il le mériterait tellement. C’est un garçon sensationnel, équilibré, sain. Jeudi dernier, j’ai dit à Marquinhos la chose suivante : “Dieu sait ce qu’il fait ! Il va vous récompenser.” Thiago le mériterait. Il s’est beaucoup battu, a reçu beaucoup de critiques, et j’espère qu’il sera le premier capitaine parisien à soulever cette coupe“, confie Valdo à France Football. “Si Thiago Silva pouvait soulever le trophée, je ferai une petite fête à la maison en ouvrant du champagne et en ayant la fierté de faire partie de la famille PSG, un club vraiment magique. ”