Valdo : “S’il y en a un qui mérite de gagner dimanche, c’est bien Thiago Silva”

Dimanche soir, le PSG affronte le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions, la première de son histoire. Une rencontre qui sera aussi la dernière de Thiago Silva sous le maillot des Rouge & Bleu. Le capitaine parisien voudra terminer ses huit ans au sein du club de la capitale de la plus belle dès manières, en soulevant le plus prestigieux des titres de club. Ce serait une fin parfaite estime son compatriote et ancien parisien, Valdo.

“Il restera pour toujours dans l’histoire du club. Le fait d’avoir pu prolonger son contrat uniquement pour cette phase finale de la Ligue des champions est difficile pour lui, rappelle Valdo dans une interview accordée au Parisien. S’il y en a un qui mérite de gagner dimanche, c’est bien lui. Il a traversé des moments difficiles à Paris, il a été critiqué mais il est resté toujours le même. Je rêve de le voir brandir la Ligue des champions.”