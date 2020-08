Verratti absent de la liste de l’Italie

Alors qu’il s’était blessé avant le début du Final 8 de la Ligue des Champions, Marco Verratti avait tout de même participé à la demi-finale et la finale en débutant à chaque fois sur le banc. On a pu voir que le milieu de terrain n’était pas à 100% lors de ces deux rencontres. Contrairement à certains de ses coéquipiers, Marco Verratti va rester à Paris pendant la trêve internationale, puisque Roberto Mancini, le sélectionneur de l’Italie, ne l’a pas sélectionné pour les matches de la Ligue des Nations contre la Bosnie le 4 septembre et les Pays-Bas le 7 septembre.

La Liste de Roberto Mancini

Gardiens : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin);

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo ( Naples), Alessandro Florenzi (Rome), Gianluca Mancini (Rome), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Rome);

Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Rome), Jorginho (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Rome), Stefano Sensi ( Inter), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Rome);

Attaquants : Andrea Belotti (Turin), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologne).