Verratti dans le groupe “si tout se passe bien” à l’entrainement (Loïc Tanzi)

Plus qu’une journée à patienter pour le Paris Saint-Germain et ses supporters ! Le club de la capitale va rencontrer ce mardi le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu auront la possibilité de se qualifier pour leur première finale de C1 de leur histoire.

Le PSG pourra compter sur les retours de Kylian Mbappé à 100% et celui d’Angel Di Maria pour cette rencontre historique.

En revanche, Thomas Tuchel devra faire sans Keylor Navas, forfait suite à sa blessure à la cuisse. De plus, des incertitudes règnent autour des cas de Marco Verratti et d’Idrissa Gueye. L’italien, blessé à l’entrainement le 4 août prochain, pourrait faire son grand retour dans le groupe, comme l’indique Loïc Tanzi sur son compte Twitter.

Le journaliste de RMC Sport explique que le “petit hibou” sera convoqué pour ce match “si tout se passe bien ce soir à l’entrainement”.

Concernant l’international sénégalais, il explique qu’une “titularisation semble trop difficile” car celui-ci serait “trop juste après ses douleurs musculaires”.

De quoi faire transpirer un peu plus les fans Rouge & Bleu à l’aube de ce match attendu par tous !