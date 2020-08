Verratti forfait face à l’Atalanta et incertain pour le reste de la C1 (RMC)

Blessé lors de l’entraînement en début de semaine, Marco Verratti souffre du mollet comme l’avait indiqué le PSG via un communiqué médical, après la victoire face au FC Sochaux en match amical (1-0). Sa présence face à l’Atalanta Bergame était plus qu’incertaine. Et selon les informations de RMC Sport, Marco Verratti est finalement forfait pour la rencontre face à la Dea mercredi prochain en quart de finale de Ligue des champions. Une blessure qui pourrait avoir une plus grosse conséquence pour le milieu parisien. Toujours selon le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi, l’Italien est même incertain pour le reste de la Ligue des champions en cas de qualification des Parisiens face à l’Atalanta. Une mauvaise nouvelle pour les Rouge et Bleu. De son côté, le PSG n’a pas encore communiqué au sujet de l’absence de Verratti.

L’international italien n’était pas présent avec le reste de l’effectif lors du départ pour Faro. Verratti devrait rejoindre le groupe parisien plus tard, comme le rapporter le journaliste de RMC, Loïc Tanzi.