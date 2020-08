Verratti : “Je fais tout pour être sur la feuille de match et arriver dans la meilleure forme possible”

Annoncé très incertain pour le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne, en raison d’une blessure au mollet contractée le 4 août dernier, Marco Verratti a finalement pu participer à la demi-finale de Ligue des champions du PSG. Entré en cours de jeu lors de la nette victoire face au RB Leipzig (3-0), le Parisien a retrouvé un peu de rythme en vue de la finale face au FC Bayern Munich. Et à J-3 de cette affiche, Marco Verratti était présent en conférence de presse. Un bon présage pour une participation lors du match de dimanche ? En tout cas, l’international italien est prêt à disputer cette rencontre.

“Ça va mieux, j’ai commencé doucement avec l’équipe. Ce fut une blessure un peu dure à digérer. Mais j’ai recommencé avec le groupe (dimanche dernier). Je fais tout pour être sur la feuille de match et arriver dans la meilleure forme possible. Je ferai tout pour être dans les vingt-trois, a déclaré Verratti, dans des propos rapportés par lequipe.fr. Sa première finale depuis son arrivée en 2012 ? C’est une sensation incroyable. Ça fait huit ans que je suis ici, en effet. Ce fut parfois dur, avant. Cette année, on a eu un parcours fabuleux. Il nous reste 90 minutes, importantes dans notre histoire de footballeur et dans celle du club. Mais en face, il y aura une équipe qui a la même envie de gagner (…) C’est joli d’être en finale mais il reste 90 minutes. On ne veut pas s’arrêter là. Avant tout, il faut bien la préparer et ensuite on essaiera de jouer de notre mieux.”

Lors de cette visioconférence, Marco Verratti a également tenu à rendre hommage à Thiago Silva, qui disputera son dernier match avec le PSG ce dimanche. “Avec Thiago, on a tout vécu, des moments incroyables, d’autres difficiles. Même si on ne joue plus ensemble, je resterai proche de lui. C’est une personne incroyable, qui a toujours tout donné pour le PSG. Après, on a fait des bons matches, d’autres très durs, on a souffert. Pour cette raison, je suis encore plus content pour lui qu’il puisse jouer ce match-là. Il sait ce qu’on veut : aller chercher cette coupe maintenant qu’on en est aussi proches. C’est un moment historique pour le club et pour la plupart d’entre nous.”