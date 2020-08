Verratti : “Nous avons encore du temps pour améliorer notre état de forme et les mécanismes de jeu”

Il ne reste plus que huit jours avant de vivre le grand frisson d’un quart de finale de Ligue des champions, un match couperet à Lisbonne. Mercredi 12 août, le PSG jouera l’Atalanta, et Marco Verratti souhaite avant tout que l’équipe joue à fond pour n’avoir aucun regret. Le milieu de terrain l’a confié à La Gazzetta dello Sport.

Condition physique – “Nous ne sommes pas encore à 100% et c’est normal après une longue période d’inactivité. Mais nous avons encore du temps pour améliorer notre état de forme et les mécanismes de jeu. Bien sûr, ceux qui ont pu reprendre le championnat ont un petit avantage, mais il est important de se concentrer et d’arriver l’esprit libre pour jouer cette opportunité à fond en faisant un super match. Nous connaissons la valeur de l’Atalanta comme celle des huit équipes des quarts de finale. Ce sera dur mais c’est normal à ce niveau.”

Verratti au sujet de Mbappé – “J’espère qu’il pourra vraiment récupérer car la différence se fait quand des joueurs comme lui ou Neymar sont absents. Kylian travaille dur pour revenir, mais la pression ne doit pas être mise sur lui. Il n’a que 21 ans et ne peut compromettre sa carrière pour un match. Nous l’attendons.”

Pacte – “Le pacte, c’est de n’avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible. Nous savons que nous sommes une équipe très forte et que si nous jouons ensemble, avec détermination et professionnalisme, nous avons notre mot à dire. Après, la Ligue des Champions, c’est un tournoi difficile pour tout le monde.”

Verratti au sujet de l’Atalanta – “Je pense que mes camarades avaient déjà une idée de la valeur d’une équipe qui mérite d’être là où elle est au classement, à nouveau troisième mais seulement à 5 points du premier, après s’être battue pour le titre. L’Atalanta joue une place en demi-finale de la Ligue des champions et s’est avérée être parmi les meilleurs, même sans compter sur une grande individualité, mais en compensant par un beau jeu collectif et un fort esprit d’équipe.”

Verratti au sujet de l’absence d’Ilicic – “Son absence pèse à l’Atalanta comme peut peser l’absence de Messi à Barcelone ou de Ronaldo à la Juventus. Mais même sans Ilicic, l’Atalanta a continué à gagner. Cela signifie qu’ils ont une façon de jouer élaborée qui résout le problème des absences, même en faisant appel à de jeunes joueurs. Et tout cela grâce au travail de Gasperini.”