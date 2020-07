Verratti : “On a encore trois finales à gagner”

Paris a dû attendre la séance des tirs au but avant de s’offrir sa neuvième Coupe de la Ligue (0-0, 6 t.a.b à 5). Marco Verratti a été élu homme du match et a sûrement été le meilleur parisien ce soir. Au micro de France 2, le Petit Hibou a avoué que ça avait été un match difficile.

“On est content. C’était un match difficile et c’est normal parce que c’est une finale contre une bonne équipe. Gagner une finale comme ça en souffrant c’est bien. 120 minutes c’était dur après l’arrêt de quatre mois. Ce n’était pas un bon match. On fera un peu la fête et après on pensera à la suite. On a encore trois finales à gagner. On en a déjà gagné deux, il en reste trois. On va se reposer et essayer d’arriver prêt à Lisbonne.” Le milieu de terrain qui s’est voulu rasssurant au moment d’évoquer les joueurs sortis sur blessure. “Thiago et Marqui ce n’est rien. Ils avaient un peu de crampes. Et c’est normal après avoir joué 120 minutes et après quatre mois d’arrêt.“