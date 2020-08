Verratti sur le banc face à Leipzig (RMC)

Pour sa première demi-finale de Ligue des Champions depuis 25 ans, le Paris Saint-Germain s’avance face au RB Leipzig avec quelques éléments en moins. En effet, Keylor Navas est forfait, Idrissa Gueye et Marco Verratti très incertains. Et ce soir, RMC nous apprend une bonne nouvelle au sujet du petit hibou.

Ainsi, un peu plus tôt dans la journée, Loïc Tanzi, journaliste RMC, nous expliquait que, en cas d’entraînement concluant ce lundi soir, Marco Verratti pourrait faire partie du groupe rouge et bleu pour la demi-finale de ce Final 8 de C1. Et ce soir, RMC nous annonce la bonne nouvelle : en effet, selon cette source, Marco Verratti, touché au mollet au cours d’un choc avec Éric Maxim Choupo-Moting à l’entraînement, devrait bien débuter la rencontre face à Leipzig sur le banc des remplaçants. Une excellente nouvelle, même si l’état physique du milieu de poche transalpin est, on s’en doute, loin d’être optimal.