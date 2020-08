Vers un forfait de Gollini face au PSG (Sky Sports)

Dans quatre jours (mercredi 12 août), le PSG et l’Atalanta Bergame s’affronteront pour les quarts de finale de Ligue des champions à Lisbonne. Et les deux clubs devront composer sans plusieurs joueurs cadres. Concernant l’Atalanta, outre le quasi forfait de Josip Ilicic, le gardien titulaire – Pierluigi Gollini – pourrait ne pas participer à la rencontre face aux Parisiens, comme l’a annoncé Sky Sports. Alors que le gardien de 25 ans était plutôt optimiste pour un possible retour face au PSG, sa blessure pourrait être plus grave que prévue. Blessé au genou lors de la défaite face à l’Inter (0-2), le portier de la Dea serait touché au niveau du ligament croisé du genou droit. De son côté, l’Atalanta Bergame n’a pas encore communiqué sur une éventuelle absence de son gardien titulaire. Les gardiens remplaçants de l’Atalanta sont Marco Sportiello (7 matches disputés toutes compétitions confondues) et Francesco Rossi (1 match disputés).