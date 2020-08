Vers une titularisation d’Herrera face à l’Atalanta (L’Equipe / RMC)

Ce soir à 21h (RMC Sport 1), le PSG et l’Atalanta Bergame ouvriront le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne. Et pour ce quart de finale face au club italien, Thomas Tuchel devra innover son système de jeu en raison des absences (Verratti, Kurzawa et Di María) et des incertitudes (Mbappé). Et selon plusieurs médias, l’entraîneur parisien devrait composer son équipe en 4-1-2-1-2. Et à quelques heures de la rencontre, un doute subsistait concernant le relayeur droit de l’équipe parisienne. Et selon les informations de L’Equipe et de RMC Sport, Ander Herrera sera finalement préféré à Leandro Paredes. Il “a montré une forme certaine pendant le stage à Quinta do Lago et son profil correspond davantage à ce que recherche le staff, pour le match de ce soir”, précise lequipe.fr. L’Espagnol formerait donc le milieu en losange aux côtés de Marquinhos, Idrissa Gueye et Neymar en meneur de jeu. Concernant Kylian Mbappé, “il devrait être en mesure d’entrer en cours de jeu”, conclut le quotidien sportif.

Le XI du PSG selon L’Equipe (4-3-1-2) : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe Bernat – Herrera, Marquinhos Gueye – Neymar – Sarabia, Icardi

Le XI du PSG selon RMC Sport (4-3-3) : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Marquinhos, Herrera, Gueye – Neymar, Sarabia, Icardi