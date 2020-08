Weah : “Le PSG joue réellement pour son histoire, il a besoin de ce trophée”

Que pense le président du Libéria de la finale de l’UEFA Champions League ? George Weah avait fait vibrer les supporters du PSG lors d’un match à Munich en 1994 contre le Bayern avec un but d’anthologie. Le Ballon d’or 1995 estime que ce n’est pas la même chose de remporter sa sixième Ligue des champions que sa première. Et c’est aspect des choses pourraient peser sur le verdict du choc entre le PSG, et le Bayern, club qu’il apprécie par ailleurs.

“C’est un sentiment très plaisant de voir le PSG à ce stade. Il le mérite. Il faut féliciter le président Nasser et son équipe. Il y a du travail derrière et j’espère que le moment est venu d’en récolter les fruits. Mais la tâche s’annonce rude tant le Bayern a l’habitude de ces grands rendez-vous”, commente George Weah dans le JDD. “Pour Munich, ce serait juste un titre de plus dans une collection. Tandis que le PSG joue réellement pour son histoire, il a besoin de ce trophée, de saisir cette occasion. Un grand club, c’est d’abord un palmarès.”

Concernant les joueurs, George Weah a ses chouchous. “C’est fantastique de voir Neymar et Mbappé évoluer ensemble. Ils sont complémentaires dans le jeu et s’entendent bien dans la vie. Mbappé est très intelligent, discipliné. C’est aussi un bon ami de mon fils Timothy, explique l’ancien attaquant. À Paris, il y a également un capitaine merveilleux. J’adore Thiago Silva, j’adore le voir jouer. Son implication force le respect et j’aimerais le voir finir sur une grande victoire.”