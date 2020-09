22BET partenaire officiel du PSG en Afrique jusqu’en 2022

Dans un communiqué, le PSG a officialisé son partenariat pour les deux prochaines saisons (jusqu’en 2022) avec 22BET, l’un des leaders des paris en ligne en Afrique. “Aussi 22BET bénéficiera dans le cadre de ce partenariat de l’application de la technologie Digital Overlay® au Parc des Princes, qui cible les audiences TV par régions à travers le monde. Ce système géolocalise les publicités affichées sur la panneautique LED autour du terrain en adaptant les messages à l’audience du diffuseur”, précise le club de la capitale sur son site internet. De plus, 22BET profitera également “d’une rencontre privilégiée avec une légende du club ainsi que de places VIP pour les matches à domicile au Parc des Princes.”

Sur site officiel du PSG, Marc Armstrong – Directeur du Sponsoring au PSG – s’est félicité de ce partenariat avec l’un des leaders des paris en ligne sur le continent africain. “Nous nous réjouissons d’accueillir 22BET au sein de la famille du Paris Saint-Germain en qualité de premier Partenaire africain officiel pour les paris sportifs. Nous avons la conviction que 22BET sera un partenaire idéal pour le club et qu’ensemble, nous pourrons interagir encore davantage avec notre base de supporters en Afrique, qui grandit à grande vitesse. L’attrait sans égal du Paris Saint-Germain dans la région fait de notre club la plateforme parfaite pour permettre à 22BET de développer sa marque. Le partenariat illustre l’engagement de longue date du club envers l’Afrique.“

De son côté, le directeur de 22BET Africa – Olatunji Idowu – s’est également réjoui de ce partenariat signé avec le PSG. “Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec l’une des marques sportives les plus prestigieuses et les plus convoitées du monde, qui concilie succès sur le terrain et innovation hors du terrain (…) Nos deux organisations sont en quête d’excellence et de leadership dans leur domaine. À ce titre, notre partenariat constitue donc une alliance parfaite.”