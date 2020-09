Live – Tuchel en conférence de presse à 15h30

Après deux défaites face au RC Lens et l’Olympique de Marseille, le PSG reçoit le FC Metz – au Parc des Princes – ce mercredi soir (à 21h sur Téléfoot) dans le cadre de son match en retard de la 1ère journée de Ligue 1. La troisième rencontre des Rouge et Bleu en moins d’une semaine. Les Parisiens auront pour objectif de glaner leurs premiers points de la saison. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur du PSG – Thomas Tuchel – se présentera en conférence de presse. Une point presse à suivre ici en live.

Pour rappel, Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur de nombreux joueurs parisiens pour cette rencontre : Kylian Mbappé (confinement), Sergio Rico, Alessandro Florenzi (non qualifiés), Neymar Jr, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa (suspensions).