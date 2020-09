A quoi ressembleront les gradins du Parc des Princes ce soir ?

Si 3600 billets étaient commercialisés par le PSG, c’est 4100 spectateurs qui doivent assister ce soir (21h/Téléfoot) au Classico (Clasico ou Classique, c’est au choix), au Parc des Princes. 2000 supporters en tribune Paris, 1500 en Borelli et 600 à Auteuil. Ajoutez les centaines d’accrédités et la jauge des 5000 personnes in situ sera respectée. Evidemment, le port du masque sera obligatoire au Parc, les gestes barrière exigés, tout comme la distanciation sociale. Bref, ce sera un PSG-OM très différent et peu enclin à la ferveur des grands soirs. C’est pourquoi – et même si les Lensois ont montré qu’à quelques milliers on pouvait soutenir son équipe – le Collectif Ultras Paris (CUP) n’en sera pas et n’organisera pas de rassemblement massif. Et il n’en sera pas tant que la situation ne sera pas revenue à la normale. Ce qui n’empêche pas la présence d’ultras à titre personnel. D’ailleurs le CUP solidarité collectera au Parc des Princes ce dimanche des biens de première nécessité pour les victimes du Liban.

Coté VIP, les rangs seront volontairement clairsemés dans le Carré. Anne Hidalgo, maire de Paris, et Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, sont annoncés au Parc des Princes. Vincent Labrune, nouveau président de la Ligue de football professionnel (LFP) et ex-président de l’OM, sera présent pour le choc de Ligue 1.