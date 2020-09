Al-Khelaïfi aura le dernier mot sur un éventuel huis clos du Parc des Princes (RMC)

Avec les mesures sanitaires prises depuis quelques temps, le PSG a pu accueillir 5.000 spectateurs au Parc des Princes lors des deux matches face à l’Olympique de Marseille et le FC Metz. Mais depuis hier, une nouvelle mesure gouvernementale a été adoptée limitant ainsi à 1.000 personnes les rassemblements à Paris en raison de la hausse des cas de la Covid-19 en région parisienne. Ainsi un potentiel huis clos du Parc des Princes lors des prochaines rencontre n’est pas exclu, comme l’a indiqué L’Equipe hier soir.

De son côté, RMC Sport précise que c’est le président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – qui aura le dernier mot sur un huis clos du Parc des Princes ou sur la possibilité d’accueillir les 1.000 personnes autorisées. En effet, “le club cherche le bon équilibre entre l’obligation économique de ne pas perdre d’argent et sa volonté de continuer à accueillir des supporters à prix réduit”, précise le média sportif. Le département billetterie du PSG a ainsi proposé plusieurs solutions à la direction parisienne, dont un huis clos total. De plus, “la question des accrédités est primordiale”, précise RMC. Il faudra savoir si les membres du staff, journalistes, salariés du club et personnels de sécurité sont comptabilisés dans les 1.000 personnes autorisées. “Si c’est le cas, cela laisse une marge de manœuvre très réduite au club pour accueillir du public et faire de la place également pour des entreprises qui payent leurs loges”, conclut RMC. Pour rappel, le prochain match du PSG à domicile aura lieu le 2 octobre face au SCO Angers.

Autre actualité concernant Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a été désigné représentant de la Ligue 1 par le Conseil d’Administration, comme annoncé le 10 septembre dernier. Le Conseil d’Administration de la LFP, qui s’est réuni ce jeudi 24 septembre, a officialisé son nouveau bureau avec huit représentants de la Ligue 1 (Nasser Al-Khelaïfi, Jean-Pierre Caillot, Jacques-Henri Eyraud, Loïc Féry, Waldemar Kita, Laurent Nicollin, Jean-Pierre Rivère).