Amoros : “Luis aurait du être élu meilleur coach de l’histoire du PSG !”

Le Paris Saint-Germain a récompensé ce mardi les joueurs et entraineurs qui ont marqué son histoire à l’occasion des 50 ans du club. Sans surprise, le brésilien Raï a été élu meilleur joueur de ce demi-siècle du PSG. Niveau coach, le choix fût plus surprenant, puisque c’est Carlo Ancelotti qui a été désigné comme le meilleur entraineur de l’histoire des Rouge & Bleu devant Laurent Blanc et vient Luis Fernandez en troisième position.

Consultant pour la radio RMC, Manuel Amoros ne comprend pas ce choix et pense que le système de vote n’était pas le bon.

“Luis Fernandez doit s’arracher les cheveux ! Il aurait du être élu meilleur entraineur de l’histoire du PSG ! Il a gagné la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain, il a joué pour ce club, a été en demi-finale de la Ligue des Champions en battant le Barça… Mais tout ça est un faux débat parce qu’on met en avant des joueurs qui ne le méritent peut-être pas… Le plus simple aurait été de faire voter les anciens joueurs du club ! Aussi simple que ça !”