Anciens : Thiago Motta obtient son diplôme d’entraineur UEFA Pro

Le Paris Saint-Germain a vu passer des immense joueurs porter ses couleurs au cours de ces dernières années. Parmi eux, on retrouve l’Italo-brésilien Thiago Motta. Considéré comme un des meilleurs à son poste dans l’histoire du club, le milieu de terrain a joué près de six ans dans la capitale française. À la fin de sa carrière, ce dernier a toujours fait part de ses envies de devenir entraineur et d’occuper le banc du PSG. S’il a été coach des U19 parisien pendant une saison, avec des résultats probants, son expérience au Genoa a été par la suite plus compliquée.

Ce mercredi, la fédération de football italienne a annoncé que Thiago Motta avait obtenu brillamment son diplôme d’entraineur UEFA Pro au sein d’une promotion où se trouvait entres autres Cristian Chivu, Luca Toni, Marco Cassetti et surtout l’actuel coach de la Juventus, Andrea Pirlo. Plus impressionnant encore, l’ancien Parisien a même obtenu la meilleure note de “sa classe” avec un total de 108/110 devant Pirlo (107/110). Comme indique le journaliste pour RMC Sport, Johann Crochet, ces résultats sont donnés “à titre indicatif”.

Rappelons que Thomas Tuchel est à un an de la fin de contrat, et que ses relations avec Leonardo ne sont pas des plus idylliques… Le serpent de mer Thiago Motta devrait sans doute être un feuilleton cette saison…