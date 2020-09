Ander Herrera a également passé un test Covid

Hier, le PSG nous a fait savoir que deux de ses joueurs, Leandro Paredes et Angel Di Maria selon l’Equipe, étaient suspectés d’avoir attrapé la Covid-19. Les deux jours sont partis en vacances à Ibiza avec d’autres coéquipiers, Mauro Icardi, Ander Herrera, Neymar et Keylor Navas. Ce mardi soir, le Periódico de Ibiza y Formentera a indiqué qu‘Ander Herrera avait lui aussi passé un test de dépistage. Ce dernier était en compagnie d’Angel Di Maria et plusieurs autres joueurs du PSG. Ces tests ont été réalisés à la Polyclinique Nuestra Señora del Rosario à Ibiza dimanche et la raison de ces derniers serait que les joueurs Rouge & Bleu ont côtoyé une personne qui a été testée positive.