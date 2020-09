Anelka : “Mbappé a toutes les qualités requises pour être un futur Ballon d’or”

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé étonne toujours. Le joueur du Paris Saint-Germain est considéré comme l’un des meilleurs à poste malgré son jeune âge. Et l’attaquant français reçoit régulièrement les louanges de ses pairs. Cette fois, c’est Nicolas Anelka qui a dressé des louanges à Mbappé. Présent lors d’une inauguration d’une de ses académie, l’ancien attaquant du PSG a désigné l’attaquant moderne par excellence selon lui.

“Je vais dire Mbappé. Il est très rapide, très intelligent, très technique. Il a les qualités pour faire de grandes choses, a déclaré Anelka au micro de RMC Sport. Il l’a déjà prouvé maintes et maintes fois et il le montre à chaque match. (…) Neymar, c’est très fort aussi. Il y a les plus vieux qui sont connus et reconnus, comme Messi et Ronaldo, juge Anelka. Mais pour moi, en tout cas, c’est Mbappé qui est vraiment l’image du prototype de l’attaquant avec toutes les qualités requises pour être un futur Ballon d’or.” Un bel hommage d’Anelka qui fera plaisir au principal intéressé.