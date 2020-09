Antonio Rüdiger au PSG, “scénario le plus probable” pour le Daily Mail

Le PSG souhaite un prêt avec option d’achat du défenseur central allemand Antonio Rüdiger, Chelsea veut le vendre. A priori, le point d’accord n’est pas évident. Pourtant, pour le Daily Mail, c’est le “scénario le plus probable”.

Le journal britannique confirme une approche du PSG pour un prêt avec option d’achat Antonio Rüdiger (27 ans). Mais Chelsea ne voit pas d’un bon œil cette formule puisque l’international allemand est sous contrat jusqu’en 2022 et qu’il risque de se retrouver dans une situation délicate l’été prochain en cas de négociation pour un transfert. Non convoqué pour les rencontres contre Liverpool et Barnsley, l’axial “ne fait pas partie des plans de Frank Lampard. Il quittera probablement Stamford Bridge avant la date limite des transferts du 5 octobre. Un transfert au PSG semble actuellement être le scénario le plus probable”, commente le quotidien anglais qui assure que les Blues veulent le transférer définitivement.