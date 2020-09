Aouchiche : “Je pense que j’ai fait le bon choix en signant à Saint-Etienne”

Comme beaucoup de titis parisiens, Adil Aouchiche a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, le PSG, pour espérer avoir plus de temps de jeu ailleurs. Le milieu de terrain (18 ans) a décidé de signer son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne. Dans une interview accordée à Téléfoot (la Chaîne), Aouchiche a expliqué son choix de quitter les Rouge & Bleu. “J’ai pris le choix de venir à Saint-Etienne mais j’aurais pu aussi rester. C’est mon choix aujourd’hui et je pense que c’est le bon et j’espère que ce sera le bon.“