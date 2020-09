Appadoo veut voir Kylian Mbappé quitter le PSG…

Pour son tout premier match en Ligue 1 lors de cet exercice 2020-2021, Kylian Mbappé a réalisé une prestation impressionnante, alors même qu’il revenait tout juste à la compétition après avoir contracté le Covid19. C’est simple, avec un seul petit entraînement dans les jambes, Mbappé a étrillé Youssef Atal dans son couloir. Et pour Dave Appadoo, qui se montre impressionné par l’attaquant francilien, celui-ci doit, le plus rapidement possible, quitter le PSG et la Ligue 1 s’il veut passer un cap significatif dans sa carrière.

“Mbappé devrait quitter le PSG notamment à cause de la Ligue 1. La Ligue 1 qui est, non seulement trop faible pour le PSG, mais également pour le joueur qu’il est. Quand je le vois jouer contre l’OGC Nice, j’ai l’impression de le voir jouer contre des gosses. D’avoir mis la barre à ce niveau, c’est tout à son honneur. Mais maintenant, s’il veut progresser et titiller les meilleurs, il faut qu’il se confronte à ce qui se fait de mieux, à des championnats bien plus relevés. À un moment, quand tu gagnes avec autant de marge, ce n’est pas simple de progresser. Et le truc, c’est qu’il lui reste encore plein de choses à améliorer. Là, il est dans une zone de confort et il doit en sortir pour progresser”, a exposé Appadoo sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.