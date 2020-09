Après la suspicion de tests positifs au Covid-19, le PSG dans l’attente

Hier, dans un communiqué, le PSG a fait savoir que deux de ses joueurs étaient suspectés d’avoir été contaminés par le Covid-19. Selon l’Equipe, ces deux joueurs se nomment Leandro Paredes et Angel Di Maria. Mauro Icardi est également susceptible d’avoir été contaminé. Ce mardi soir, le Parisien explique que ces possibles contaminations laissent encore beaucoup de questions aux dirigeants parisiens. “Une grande crainte existe : celle d’avoir plus de cas positifs encore le jour de la reprise de l’entraînement, jeudi“, assure le quotidien francilien qui explique que si c’était le cas, il faudrait encore reporter le match contre Lens (10 septembre). Le Parisien qui explique q’un second test doit “confirmer les premiers résultats et déterminer le réel état sanitaire des joueurs.” Les conclusions de ces derniers doivent arriver demain, le PSG ne communiquant pas à ce sujet avant cette date. Alors que les deux Argentins ont passé du temps avec d’autres coéquipiers à Ibiza (Navas, Herrera), Le Parisien assure “qu’aucun cas n’est considéré comme suspect” même s’il s’inquiète “de la proximité connue par ses joueurs dans les Baléares.” Le quotidien régional conclut en indiquant que pour le moment, le match Lens / PSG n’est pas menacé par un report.