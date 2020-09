Areola dans le viseur de Rennes (L’E)

Prêté l’été dernier au Real Madrid sans option d’achat, Alphonse Areola a très peu joué à Madrid (9 matches). Le club madrilène n’a pas souhaité poursuivre l’aventure avec l’international français, qui est donc toujours un joueur du PSG, lui qui a un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Mais le titi parisien ne rentre pas dans les plans des dirigeants parisiens, qui a enfin trouvé un gardien de classe internationale en la personne de Keylor Navas. L’Equipe confirme les informations de Canal +, le Stade Rennais s’intéresse à Areola dans l’optique de remplacer Edouard Mendy, pisté par Chelsea. Le quotidien sportif explique que les dirigeants bretons ont contacté le portier parisien (27 ans) et qu’un prêt “pourrait être une option que le PSG ne verrait pas nécessairement d’un mauvais oeil“, assure L’Equipe. Alphonse Areola aimerait rebondir en Premier League, et plus précisément à Londres – où il a récemment acheté une maison – mais il sait que les opportunités du mercato des gardiens ne seront pas légion.