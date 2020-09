Areola potentielle alternative à Martinez à Arsenal

Remplacer Emiliano Martínez en partance pour Aston Villa contre 22M€ par Alphonse Areola, sur le départ au PSG, c’est un scénario envisagé. Selon le Evening Standard le portier argentin de 28 ans (doublure de Bernd Leno) pourrait aller chercher une place de titulaire à Aston Villa qui a fait une deuxième offre aux Gunners (22M€ donc). L’équipe de Dean Smith est en effet à la recherche d’un gardien de but alors que Tom Heaton est mis à l’écart en raison d’une blessure au genou et que Pepe Reina est parti à la Lazio après la fin de son prêt. En cas de transfert, Alphonse Areola, désireux de jouer en Premier League et de vivre à Londres, devient un possible successeur d’Emiliano Martinez explique le Evening Standard. Même si le portier parisien discute aussi avec le promu Fulham (qui souhaiterait un prêt) et le Stade Rennais. “Il n’est pas certain qu’Arsenal bouge pour Areola, mais il pourrait être considéré comme une alternative si un remplacement de Martinez est nécessaire.” Bref, la piste n’est pas vraiment “hot” pour le gardien de but du PSG.