Arsenal prêt à vendre à contrecœur Bellerin au PSG (The Independent)

Comme de nombreux clubs en cette période de crise économique Arsenal doit vendre pour équilibrer ses comptes et investir sur le marché. Le latéral droit espagnol de 25 ans Hector Bellerin est un des éléments attractifs des Gunners. Et il est envisageable que les Londoniens le vendent si un bon prix est proposé.

“Le joueur est à un stade de sa carrière où il veut une expérience différente, et Arsenal serait à contrecœur prêt à le vendre, pour un montant d’environ 35 millions de livres sterling. Le club veut lever au total entre 40 et 50 millions de livres cet été, à la fois pour équilibrer les comptes et acheter un autre milieu de terrain. Mikel Arteta insiste sur ce point car c’est là qu’il estime que l’équipe est juste”, rapporte The Independent. “Le PSG mène la course pour signer Hector Bellerin, ayant déjà pris contact avec ses représentants.” Reste à savoir combien le PSG est disposé à payer pour le latéral droit. Pas sûr du tout que les 38M€ envisagés par Arsenal pour son joueur soient du goût de Leonardo.