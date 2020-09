Arsenal voudrait de la part du PSG pratiquement 40M€ pour Bellerin (Mail)

La première piste véritablement chaude de ce mercato décalé du PSG mène à Hector Bellerin, latéral droit de 25 ans d’Arsenal, sous contrat jusqu’en 2023, convoité par le FC Bayern. Le Paris Saint-Germain a fait une offre de 30 millions de livres sterling (25+5 en bonus), selon The Guardian et d’autres journaux britanniques. Si le joueur espagnol est favorable à un départ au PSG (The Sun), les Gunners ne sont prêts à vendre Hector Bellerin qu’au “bon prix”, et celui-ci est de 35 millions de livres sterling (39.4M€) vu de Londres (Mail). Arsenal ayant besoin de vendre pour poursuivre son mercato, une cession de Bellerin est estimée comme concevable. Ce latéral droit est coté 32M€ par Transfermarkt.