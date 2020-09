Arteta : “Guendouzi ? C’est une nouvelle saison, on repart de zéro !”

Le Paris Saint-Germain a enregistré sa troisième recrue estivale ce vendredi avec l’arrivé pour une saison d’Alessandro Florenzi en prêt avec option d’achat. Avant cela, le PSG avait aussi levé l’option d’achat de Mauro Icardi (50 M€) et de Sergio Rico (6 M€), et va très certainement de prolonger Eric Maxime Choupo-Moting. Désormais le club de la capitale se tourne vers l’achat d’un milieu de terrain qui pourrait enfin passer un cap à cette équipe. Si de nombreux noms ont circulé ces derniers jours dans la presse, celui de Mattéo Guendouzi en a surpris plus d’un.

L’international Espoir français, en conflit avec Mikel Arteta, était perçu comme une monnaie d’échange interessante en cas de départ de Julian Draxler vers Arsenal. Mais l’entraineur des Gunners a démenti ces rumeurs et a affirmé en conférence de presse qu’il comptait sur son joueur pour cette nouvelle saison.

“Mattéo s’est entrainé comme n’importe quel joueur. C’est une nouvelle saison, on repart de zéro ! Il y a eu des conversations positives entre les deux parties ! Maintenant il est de retour dans le groupe et s’est bien entrainé. Il est allé en France la semaine dernière pour jouer avec les Espoirs et il a très bien joué. Il est ici maintenant !”