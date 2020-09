Bakayoko, les négociations entre le PSG et Chelsea se poursuivent (RMC)

Est-ce que le Paris Saint-Germain parviendra à boucler une recrue avant la fin du mercato programmée au 5 octobre prochain ? Leonardo, le directeur sportif francilien, est, en tout cas, sur le front. RMC confirme d’ailleurs ce jour que le club de la capitale se trouve toujours en pourparlers avec Chelsea pour Timoué Bakayoko et également Antonio Rudiger. Les deux clubs auraient, en effet, lancé les négociations de manière concrète pour le rugueux milieu de terrain de 26 ans. Le point de discorde se situe au niveau de l’indemnité du possible prêt de l’ancien monégasque : pour l’heure, Leonardo propose un prêt gratuit pour Tiémoué Bakayoko, avec une possible option d’achat, à son homologue londonien alors que celui-ci préférerait un prêt payant.