Bakayoko, priorité du PSG au milieu de terrain selon Téléfoot

À quelques jours de la fin du mercato – le 5 octobre – le PSG doit encore se renforcer à certains postes. Comme annoncé par Tuchel, le club de la capitale a besoin de joueurs en défense, au milieu et en attaque. Concernant l’entrejeu parisien, de nombreux noms ont été associés au club de la capitale. Et comme souvent en période de mercato, la piste Tiémoué Bakayoko fait son apparition. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2022, le joueur de 26 ans a enchaîné les prêts dernièrement (à l’AC Milan et à l’AS Monaco). Et selon les informations de la chaîne Téléfoot, Tiémoué Bakayoko, est la priorité du PSG au poste de milieu de terrain. Le club londonien ne serait pas contre un départ du natif de Paris mais demanderait un prêt payant de 5M€ assorti d’une option d’achat de 40M€, comme le rapporte le journaliste de la chaîne, Simone Rovera.

“Aujourd’hui, on peut dire que la priorité est Tiémoué Bakayoko. C’est le profil parfait pour le PSG qui cherche un milieu défensif. Entre tous les joueurs qui sont sur le marché, qui sont suivis par le PSG et proposés par les agents, c’est la piste la plus chaude aujourd’hui. Il y a des contacts entre les deux parties. La chose qui freine un peu le PSG et sur laquelle ils sont en train de bosser, c’est la demande de Chelsea : 5M€ pour le prêt d’un an et 40M€ pour l’option d’achat à la fin de la saison (2020-2021). Si un club veut installer Bakayoko dans la durée, il faudra payer 45M€, c’est un peu cher (…) 40M€ c’était déjà le prix de l’option d’achat à Milan il y a deux saisons. Chelsea demande de récupérer le prix lors de son arrivée (en 2017) (…) Selon nos informations, c’est le profil que le PSG cherche. On peut dire que dans la short-list du PSG, c’est la première (option).”