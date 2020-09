Bakker : “Je veux saisir cette opportunité de pouvoir jouer avec l’équipe”

Ce dimanche soir (21h), en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Et à la veille de cette confrontation, Mitchel Bakker s’est présenté devant la presse.

Forcément, avec la blessure longue durée de Juan Bernat et la suspension de six matches de Layvin Kurzawa, Mitchel Bakker a toute la latitude nécessaire pour se montrer sous la tunique du Paris Saint-Germain. Conscient d’avoir encore des points à améliorer, le latéral gauche néerlandais souhaite rester à Paris, où il se sent heureux, et se battre pour enchaîner le plus de rencontres possibles :

“Avec la blessure de Juan et la suspension de Layvin, c’est une grande opportunité pour moi de jouer avec l’équipe. Je veux saisir cette opportunité. J’espère que je jouerai un maximum et je donnerai tout sur le terrain. Un possible départ cet été ? Non, je veux rester ici. Je suis très heureux au PSG. Je souhaite rester et tout faire pour jouer le plus possible. Il m’a fallu une année pour apprendre avec le groupe, mais aujourd’hui je me sens parfaitement bien dans cette équipe. Je vais devoir améliorer mon niveau de jeu pour m’approcher du reste de l’équipe. Mais si j’ai cette occasion de jouer, je suis prêt“, a confié Bakker devant la presse.