Mitchel Bakker pas intéressé par le Celtic, centré sur le PSG

Mitchel Bakker (20 ans) n’est pas sur le départ. Ni au Celtic ni ailleurs. Le défenseur néerlandais entend rester au PSG avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023, glaner du temps de jeu, et grandir encore dans le club francilien.

“Je n’ai pas entendu parler du Celtic, mais je veux rester avec le PSG et mon espoir est d’avoir encore plus de temps de jeu“, a fait savoir Mitchel Bakker à NOS. “Quand je regarde le club, je vois des joueurs comme Neymar et Kylian Mbappe. Et je joue avec eux. Normalement, à un si jeune âge que le mien, on ne fait pas l’expérience de ça, donc je veux en profiter. J’ai disputé les deux finales des coupes nationales à la fin de la saison et je pense que j’ai bien fait. J’ai beaucoup appris de Thiago Silva avant qu’il parte à Chelsea.”