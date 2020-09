Baltimore : “J’apprends, j’écoute et j’observe les grandes joueuses”

Titulaire lors de la belle victoire des Féminines du PSG face au Stade de Reims (4-0) vendredi dernier, Sandy Baltimore a réalisé une belle prestation ponctuée d’une passe décisive en fin de match à destination de Signe Bruun. Dans un entretien accordé à France Football, la joueuse de 20 ans a évoqué la victoire face aux Rémoises ainsi que sa progression.

“J’ai bien écouté les consignes d’Olivier Echouafni, notre entraîneur. J’ai joué mon style de jeu et pris beaucoup de plaisir. Zéro prise de tête ! Ça passe par l’élévation de mon niveau de jeu. Cela paiera au fur et à mesure, d’autant que j’apprends, j’écoute et j’observe les grandes joueuses, a déclaré Sandy Baltimore à FF. Un désir d’être appelée en Equipe de France A ? Il n’y a pas de pression, j’ai juste ça dans un coin de ma tête. On verra plus tard !”