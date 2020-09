Benitez (Nice) : “Le PSG est toujours une équipe difficile avec des joueurs de qualité”

Ce dimanche à 13 heures (Canal Plus / Téléfoot), le PSG se déplace à l’Allianz Riviera afin d’affronter l’OGC Nice, dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1. Les Rouge et Bleu auront pour objectif de glaner les trois points après un début de saison compliqué (1 victoire et 2 défaites). Et à deux jours de cette rencontre, le gardien niçois – Walter Benitez – s’est présenté en conférence de presse. Malgré les nombreuses absences au PSG (Bernat, Diallo, Neymar, Paredes, Kurzawa voire Mbappé), le portier argentin de 27 ans estime que le club de la capitale possède toujours des “joueurs de qualité.”

“On est déjà prêt pour jouer un match comme ça. Les absences au PSG ? C’est toujours une équipe difficile avec des joueurs de qualité. On doit faire un bon match pour gagner, a déclaré le gardien de l’OGC Nice, Walter Benitez, dans des propos rapportés par Goal.com. On doit tout donner. Chaque match est différent. On joue à la maison. Ce sera un bon test. Contre Montpellier (défaite 1-3 de Nice, ndlr), ça peut arriver. On a appris beaucoup de choses, on a beaucoup discuté avec le coach (Patrick Vieira) pour que ça ne se reproduise pas.

Alors que cette rencontre entre Nice et le PSG devait initialement se dérouler devant 3.600 abonnés, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que ce match aura lieu à huis clos, en raison de la forte hausse des cas de Covid-19 dans la région. “L’OGC Nice est au regret d’informer son public que la rencontre face au Paris Saint-Germain se disputera à huis clos, en raison du renforcement des mesures annoncé ce vendredi matin“, indique le club niçois sur son site internet.