Bergeaud (DG Téléfoot) : “Une victoire de l’OM face au PSG pourrait donner une saveur particulière à cette Ligue 1”

En programmant dès la troisième journée de Ligue 1 une opposition entre le PSG et l’OM, la Ligue de football professionnel a offert un produit d’appel au niveau diffuseur : Téléfoot. Invité de Philippe Vandel sur Europe 1 ce matin, Julien Bergeaud, directeur général de la nouvelle chaîne de football, a évoqué le prochain PSG-OM avec une approche stratégique qui glacera plus d’un supporter parisien.

“Nous allons avoir un pic d’abonnements cette semaine je pense. Le hic des absences de Mbappé en plus des autres stars du PSG ? C’est vrai qu’on doit faire avec cette situation. Après on est pas à l’abri d’une bonne surprise avec des retours de Neymar ou d’autres joueurs du PSG. On va voir jusqu’à dimanche ce qui se passe…”, a commenté le DG de Téléfoot sur les ondes. En outre Julien Bergeaud n’a pas infirmé les informations de La Provence qui rapporte que Téléfoot verrait d’un bon œil une victoire de l’OM dimanche contre le PSG au Parc des Princes. “On n’entre pas dans le sportif mais on peut voir les choses comme ça, Marseille a une vraie chance de l’emporter. Une victoire de l’OM pourrait donner une saveur particulière à cette Ligue 1, c’est vrai.”

Concernant les accords de partenariat, c’est oui pour Orange, non pour Canal Plus. “Pour l’instant on en est au point mort avec Canal, ce n’est pas de notre côté que ça bloque. Pour être un accord il faut être deux… Mais on a signé avec Orange hier. Combien d’abonnés ? Avec 6 puis 10 matches de Liga nous sommes montés à 4.5 millions d’abonnés en Espagne. Il a y a 15 millions de Français qui s’intéressent au football. On en vise 3.5. Nous avons la meilleure offre. Pour 25.90€ par mois on propose tout le football, Ligue 1 et les coupes d’Europe. C’est une offre très attractive. Il va y avoir des matches tous les soirs pendant une semaine avec les reports, et c’est seulement sur Téléfoot.”