Bergeaud (Téléfoot) : “Nous avons des backups de backups pour le PSG-OM”

Téléfoot, la chaîne de Mediapro, fait ses premiers pas depuis quelques semaines. Le média sport est visible actuellement sur SFR, Bouygues et Free. Il est aussi possible de voir Téléfoot avec Netflix, ou en OTT. Dimanche dernier, le nouveau diffuseur a connu des bugs. Il n’y en aura pas le dimanche 13 septembre pour le PSG-OM, assure Julien Bergeaud, directeur général de la nouvelle chaîne de football.

“Les premiers retours et les premiers chiffres d’abonnements sont très encourageants. On vise 3.5 millions d’abonnés. Nous avons lancé une chaîne similaire en Espagne et elle compte 4,5 millions d’abonnés. Nous faisons tout pour maximiser la diffusion. Les discussions avec Orange sont très avancées. Des propositions sont sur la table. Ils ont eux aussi intérêt et envie d’arriver à un accord. Nous négocions par ailleurs toujours avec Canal Plus”, a expliqué Julien Bergeaud, directeur général de Téléfoot, au micro de Franceinfo. “Les bugs ? Effectivement nous avons eu un dimanche un peu compliqué du fait d’une panne internet mondiale. Comme d’autres services. Tout est interconnecté, Il suffit qu’il y ait une panne à un endroit… mais nous avons rétabli la situation pour le Brest-OM, sans encombre. Pour notre prochaine grande journée, le week-end du 12-13 septembre, avec le classico PSG-OM, nous avons fait tout le nécessaire pour avoir des backups (sauvegardes), et même des backups de backups afin de nous assurer que cette fois-ci ça tient.”