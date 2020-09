Bernat : “Il faut affronter les blessures de la meilleure façon”

La mauvaise nouvelle pressentie après le match face au FC Metz a été confirmée par le PSG plus tôt dans la journée. Sorti sur blessure lors de la victoire du PSG face aux Messins (1-0), Juan Bernat souffre d’une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le club de la capitale n’a pas précisé la durée d’indisponibilité de son latéral gauche, mais ce dernier pourrait être absent pendant minimum 6 mois. Malgré sa blessure, Juan Bernat a tenu à apporter un discours positif via son compte Instagram.

“Malheureusement aujourd’hui, il a été confirmé que j’avais un ligament croisé antérieur rompu au genou gauche. Les blessures font partie de notre profession et il faut les affronter de la meilleure façon. C’est pourquoi à partir d’aujourd’hui je ne pense qu’à récupérer le plus tôt possible et à être de retour avec mes coéquipiers. Merci à tous pour vos messages de soutien !! ALLEZ🔴🔵” a déclaré Juan Bernat sur son réseau social.

Juan Bernat a notamment reçu des messages de soutien de la part de nombreux de ses coéquipiers à l’image d’Ángel Di María, Kylian Mbappé, Leandro Paredes, Kays Ruiz-Atil ou encore Garissone Innocent.