Bernat, le message de soutien de Pablo Sarabia

C’est une terrible nouvelle pour le Paris Saint-Germain, et pour le principal intéressé, Juan Bernat souffre d’une rupture des ligaments du genou. Une grave blessure, contractée contre le FC Metz ce mercredi, qui l’éloignera sans doute des terrains durant au moins six mois. Un épisode qui sera, on l’imagine, très difficile à surmonter pour le latéral gauche rouge et bleu. Sur Twitter, Pablo Sarabia, son compatriote et coéquipier, a tenu à afficher son soutien à Bernat par le biais d’un joli message : “J’espère que tu récupéreras vite. Il y a des moments où sur la route il y a des batailles à mener. Tu es un guerrier et pour cela, sans aucun doute, tu vas y arriver.”