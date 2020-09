Beye : “Les joueurs ont été au-delà de ce qui est acceptable”

La tension était à son comble ce dimanche en clôture de la troisième journée de Ligue 1 lors du Classique entre le PSG et l’OM. Une partie, remportée par les Phocéens sur le plus petit des scores, qui s’est conclue par cinq expulsions. Et pour Habib Beye, ancien défenseur olympien, les joueurs, des deux côtés, ont été beaucoup trop loin : “On parle beaucoup de l’arbitre, mais il y a 22 joueurs sur le terrain qui doivent se tenir. J’ai, moi aussi été joueur et j’ai eu des moments où j’ai dégoupillé, mais on est responsable. Je peux vous garantir que quand vous rentrez chez vous et que vous êtes seul sur votre canapé, vous avez le temps de réfléchir. et vous vous dites : “il faut que je donne l’exemple”. Pour moi, les joueurs ont été au-delà de ce qui est acceptable dans le football“, a exposé Beye sur le plateau du Late Football Club.