Bianchi : “Si Mbappé ne se trompe pas dans la vie, il sera le meilleur du monde”

Carlos Bianchi était un buteur de grande classe. Avec 37 et 27 réalisations en deux saisons (1977-1979), l’attaquant argentin a “fait le boulot” au PSG en étant meilleur buteur du championnat. Et il reste parisien puisqu’il passe, à 71 ans, une bonne partie de l’année dans la capitale française. “J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer au PSG. Mais après deux ans, Daniel Hechter était parti et le club me donnait l’image d’être folklorique”, confie Carlos Bianchi au média Le Parisien. “En plus, on changeait beaucoup trop d’entraîneurs. On en a eu quatre en deux ans. Parmi eux, il y en a même eu un qui ne venait pas à l’entraînement. On travaillait avec son adjoint et lui arrivait à la fin de la séance, se mettait devant la porte des vestiaires, disait bonjour et c’était tout ! Si ça, ce n’est pas folklorique…”

C’est aussi en tant qu’entraîneur que Carlos Bianchi a construit sa réputation dans le monde du football international. Et il confie qu’il a failli entraîner le PSG… “Quand j’étais coach du Stade de Reims, un soir Francis Borelli me téléphone. Il me dit : “Carlos, demain, on règle tout, vous êtes le nouvel entraîneur du PSG !” Je dis : “OK, Monsieur Borelli, ça me va, parlons-en demain tranquillement.” 24 heures plus tard, l’entraîneur du PSG, c’était Tomislav Ivic ! Sans commentaire…” Une autre époque. “Aujourd’hui, le PSG c’est une équipe puissante, qui a beaucoup d’argent. Et quand vous avez l’argent, vous avez les meilleurs joueurs. Mbappé ? S’il ne se trompe pas dans la vie, il sera le meilleur joueur du monde. Et ça, pour au moins dix ans. C’est un joueur extraordinaire.”