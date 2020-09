Bitton : “Ce match à Nice est plus important qu’il n’y parait pour le PSG”

Le PSG jouera dimanche à 13 heures à Nice. Une rencontre de la quatrième journée de Ligue 1 qui sera encore marquée par une longue liste d’absents. Paris devra passer outre et se donner un peu d’air, comme le souligne le journaliste Stéphane Bitton.

“Avant le dimanche à 13 heures, c’était déjeuner familial, Starsky et Hutch, et puis on effaçait les traces du Macumba Club de la veille… C’était une autre époque. En 2020/21, ce sera du foot, du foot, du foot. Parce qu’il faut bien plaire à nos amis chinois, et leur vendre notre Ligue 1″, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Ce match à Nice est plus important qu’il n’y parait. Le PSG a raté son début de saison et a l’occasion de la lancer face à un candidat au top 5 de la L1. C’est une équipe qui joue bien, Nice. Ce serait bon pour le moral de ramener une victoire, parce qu’il est dans les chaussettes… Il faut vraiment retrouver de la confiance. Thomas Tuchel a un nouveau système le 4-1-3… Quatre suspendus (Diallo, Kurzawa, Paredes, Neymar), un c’est le blessé (Bernat), et trois incertains (Verratti, Kehrer, Mbappé). Si la règle ne change pas, Mbappé ne pourra pas jouer à Nice. Bref, la seule bonne nouvelle pour le PSG, c’est de pouvoir compter sur Florenzi.“