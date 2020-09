Bitton : “Di Maria, ce garçon là il faut le garder au PSG !”

Il faudra profiter du talent d’Ángel Di María (32 ans) dimanche à Reims car le mois d’octobre sera “off” pour le Fideo en Ligue 1. Sanctionné de quatre matches ferme (Angers, Nimes, Dijon, Nantes) suite à un crachat en direction d’Álvaro González (sans l’atteindre) lors du PSG-OM, l’attaquant est également en fin de contrat en juin 2021. Pas question de le perdre pour Stéphane Bitton, journaliste et chroniqueur France Bleu Paris.

“Quatre matches de suspension, cela aurait pu être mieux, cela aurait pu être pire… Il risquait six matches de suspension. C’est une demi-victoire pour le Parisien. Son casier judiciaire vide a joué pour lui. Son crachat n’a pas touché un Alvaro Gonzalez qui a vraiment eu le don d’agacer les Parisiens… Mais on va être privé de Di Maria tout au long du mois d’octobre. Et c’est bien dommage parce qu’il fait partie des joueurs les plus réguliers. C’est un passeur, c’est un buteur. Il donne souvent le tempo au PSG. Son absence, cumulée à d’autres, va encore affaiblir le Paris Saint-Germain“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Di Maria, s’il avait joué dans un film avec Belmondo, il aurait été “l’élégant”. Je le vois bien avec un costard à rayures, un Borsalino, et des pompes en croco… Di Maria, c’est la finesse. Il ne pousse pas le ballon, il l’effleure. Son extérieur du pied est sublime. C’est dommage qu’il se soit perdu ce soir là contre Marseille. Mais ce garçon là, en fin de contrat, il faut le garder ! Il faut qu’il prolonge au PSG pour la plus grande joie des supporters.”