Bitton : “Face à l’OM, on ne peut pas imaginer autre chose qu’une victoire”

Pour son entrée en Ligue 1 pour la saison 2020-2021, le PSG s’est incliné face au RC Lens (0-1) avec une équipe très remaniée en raison des nombreuses absences liées au Covid-19. Mais les Parisiens auront la possibilité de se rattraper assez rapidement avec l’enchaînement des matches (OM, Metz et Nice du 13 au 20 septembre). Sur sa chronique de France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur le revers des Rouge et Bleu.

“Ce match m’a donné une pêche et m’a rajeuni de 40 ans. Hier soir, j’ai retrouvé le PSG de ma jeunesse, celui des stades vides, du jeu banal sans imagination et pas d’occasions. Bref un milieu de terrain qui brille avec Mustapha Dahleb et aujourd’hui Marco Verratti, a déclaré Stéphane Bitton sur France Bleu Paris. Le PSG a totalement raté sa reprise et s’est incliné tout à fait normalement malgré qu’il y ait eu une bévue (erreur de Bulka, ndlr). J’ai été choqué des propos de l’entraîneur qui a dit qu’on aurait pu ramener un match nul. Le PSG ne peut pas viser le match nul quand il se déplace à Lens.”

Dans sa chronique, Stéphane Bitton s’est également projeté sur la prochaine rencontre face à l’OM ce dimanche soir (à 21h sur la chaîne Téléfoot). Il juge notamment qu’une défaite face au rival est interdite. “Face à l’OM, le PSG nous doit une revanche, on ne peut pas imaginer autre chose qu’une victoire. Il n’est pas question de revenir dans les années 90 quand l’OM nous corrigeait quasiment deux fois par saison. Donc, débrouillez-vous, trouvez des solutions et soyez inventifs mais plus jamais un match comme hier soir (jeudi). Le retour de quelques joueurs face à l’OM ? Ils faudrait qu’ils aient au moins un entraînement dans les jambes d’ici dimanche. Et surtout ils n’auront pas de préparation face à un OM motivé, ça risque d’être difficile et je pense qu’il va falloir reconduire quasiment la même équipe.”