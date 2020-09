Bitton : “Franchement le PSG ne s’en sort pas si mal, pour l’instant…”

Mercredi soir, Thomas Tuchel, bien que soulagé par la victoire 1-0 du PSG sur le fil contre Metz, à neuf contre onze, a refusé de commenter les décisions de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) car dire le fond de sa pensée l’aurait conduit lui aussi devant la commission. Pour Stéphane Bitton, le PSG s’en est pourtant bien sorti, pour l’instant.

“Entre le match et la commission de discipline, il y avait beaucoup de sujets d’angoisse pour le PSG hier. Et finalement les choses se sont passées un peu moins mal que prévu. La première victoire est une bonne nouvelle mais que ce fût compliqué. Franchement, c’était pas terrible. Seuls Di Maria et Herrera ont un peu émergé. L’exclusion de Diallo et la blessure de Bernat, le PSG n’en avait vraiment pas besoin… Paris n’est vraiment pas chanceux actuellement”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Concernant la commission de discipline, franchement le PSG ne s’en sort pas si mal. En tout cas pour l’instant, avant que Di Maria ne passe devant la commission mercredi prochain. Parce qu’il risque six matches de suspension. Ce que Kurzawa a reçu. Normal, il est le déclencheur. On se demande encore pourquoi il a été prolongé encore quatre ans au PSG. C’est surtout le dossier Neymar qui inquiétait tout le monde. On avait peur qu’il prenne cher. Comme Mbappé, il est un joueur essentiel au PSG. Avec un 2+1, Neymar et Leandro Paredes ont quasiment pris trois matches de suspension, parce qu’ils auront au moins un jaune dans les dix matches à venir de Ligue 1…”