Bitton : “Kimpembe, On n’en parle pas assez”

Ce lundi matin, comme à son habitude, Stéphane Bitton a traité de l’actualité du PSG. Il est donc revenu sur le succès parisien à Reims (0-2), grâce à un doublé de Mauro Icardi. Et il a aussi souhaité mettre Presnel Kimpembe dans la lumière.

“Je reste comme Thomas Tuchel un peu sur ma faim parce que je pense que le PSG aurait pu faire mieux, en cédant moins à la facilité, en étant plus sérieux dans la finition. L’écart aurait pu être du double”, a commenté le journaliste sur France Bleu Paris ce matin. “La première bonne nouvelle c’est que le PSG est passé devant l’OM au classement. Paris est à quatre points de Rennes, c’est bien ça fait un petit challenge même si je ne doute pas que le PSG va revenir à hauteur des Bretons. En tout cas ce matin les choses sont remises en place. Hier, j’ai aimé Presnel Kimpembe, On n’en parle pas assez. Il est solide, il est sérieux, il est efficace à la relance. Il a vraiment franchi un cap. Je pense que le départ de Thiago Silva lui a fait le plus grand bien. Et puis il y a aussi Mauro Icardi. Deux buts, c’est bon pour le moral. On attend une confirmation vendredi soir contre Angers. Le PSG monte en puissance comme si l’odeur du tirage de la Ligue des champions jeudi prochain faisait monter la pression.”